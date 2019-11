Spagna, colpo di scena: Luis Enrique torna ct. A mezzogiorno l'annuncio

Il 19 giugno scorso l’addio alla panchina della Spagna per stare vicino alla figlia Xana, morta ad agosto. Oggi Luis Enrique tornerà ct della Spagna: lo anticipa l’emittente Cadena Cope. L’attuale ct Moreno ieri è andato via senza rilasciare dichiarazioni dopo il 5-0 alla Romania. Oggi alle 12 la conferenza stampa.



La Spagna dopo aver chiuso il suo girone di qualificazione a Euro 2020 con cinque gol alla Romania e la certezza di essere testa di serie al prossimo Europeo, aspetta di riabbracciar il proprio commissario tecnico. Robert Moreno - secondo di"Lucho" subentrato al tecnico asturiano che si era dimesso lo scorso giugno per stare vicino alla figlia gravemente malata, e poi deceduta - aveva un contratto fino alla fine di Euro 2020. La Spagna si era innamorata di lui, ma il presidente Rubiales ha deciso di far tornare Luis Enrique sulla panchina. E da Marca ad As, tutti i media parlando della «notte più nera della nazionale», spagnola, già scottata dal licenziamento di Lopetegui a pochi giorni dal Mondiale 2018.



