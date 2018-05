Spagna, Lopetegui firma il rinnovo: sarà ct fino al 2020

Il giorno dopo aver diramato la lista dei 23 convocati della Spagna per i Mondiali di Russia 2018, il ct Julen Lopetegui incassa il rinnovo del contratto alla guida delle 'furie rossè fino al 2020. «Ringrazio la federazione ed il presidente per la fiducia - le parole di Lopetegui - ora concentriamoci sul Mondiale dove andiamo con grandi speranze». Lopetegui ha poi ringraziato pubblicamente Alvaro Morata che, sebbene escluso dai convocati, ieri in un tweet ha incoraggiato la nazionale. «Apprezzo il gesto di Morata - le parole del ct - Non mi sorprende, lo conosciamo bene. Lui come gli altri che non sono stati convocati sono ragazzi eccellenti. Sono gesti di cuore fatti in una situazione difficile perché restare fuori dal Mondiale è complicato», ha concluso

© RIPRODUZIONE RISERVATA