Spal-Chievo 0-0 La Diretta Sfida salvezza tra Petagna e Pellissier

Si apre a Ferrara il programma domenicale della 16a giornata di Serie A con la sfida delle ore 12.30 tra la SPAL ed il Chievo di mister Mimmo Di Carlo; gli emiliani vengono dal pareggio di Marassi contro il Genoa, che ha consentito loro di salire a 15 punti in classifica. Più critica la situazione dei veneti, fanalino di coda della graduatoria con 3 soli punti all'attivo ma reduci dall'ottimo 1-1 conquistato domenica scorsa sull'ostico campo di Parma.



SEGUI LA DIRETTA



LE FORMAZIONI UFFICIALI

SPAL (3-5-2): Gomis, Bonifazi, Vicari, Felipe; Lazzari, Missiroli, Schiattarella, Kurtic, Fares; Antenucci, Petagna.

All. Semplici.

CHIEVO (4-3-1-2): Sorrentino, Bani, Rossettini, Barba, Jaroszynski, Hetemaj, Radovanovic, Leris; Giaccherini; Meggiorini, Pellissier.

All: Di Carlo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA