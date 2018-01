Immobile superstar e la Lazio travolge la Spal 5-2

L’abbraccio a fine gara è di quelli che fanno capire che con un gruppo così anche gli obiettivi più proibitivi diventano possibili. La Lazio batte la Spal per 5-2 e sale a quota 40 punti in classifica a due lunghezze dall’Inter. I biancocelesti volano sempre più in alto in classifica trascinati da un Immobile senza rivali. Ciro segna un poker che lo porta nuovamente in testa alla classifica dei cannonieri di serie A: 20 centri. Il bomber di Torre Annunziata segna praticamente in tutti i modi ridicolizzando i difensori della Spal. Esulta Inzaghi che soprattutto nel primo tempo deve sgolarsi più del dovuto per gli errori della sua difesa. In particolar modo Wallace che regala la doppietta ad Antenucci.



EMOZIONI A RIPETIZIONE

Se la retroguardia laziale non è attenta, peggio si può dire di quella di Semplici che non riesce in nessun modo ad arginare gli attaccanti biancocelesti. Al festival del gol partecipa anche Luis Alberto che segna e fa segnare. Episodio curioso prima del fischio d’inizio: le due curve fischiano la terna arbitrale che si riscalda sul lato lungo del campo. E le contestazioni, da parte laziale, aumentano quando l’arbitro Tagliavento, su richiamo del Var, assegna un rigore alla Spal. Ma come detto nel corso della gara i differenti valori si sono fatti sentire. I ragazzi di Semplici hanno il merito di non arrendersi nonostante il punteggio tennistico e mettono più volte in difficoltà la Lazio. Con questo spirito la strada per la salvezza non è poi così ripida. Inzaghi chiedeva una vittoria per restare agganciati al treno Champions: detto, fatto. I biancocelesti, in lotta su tre fronti, ora dovranno sfruttare al meglio la sosta per recuperare energie mantenendo alta la tensione in vista di una corsa al quarto posto apertissima.

LA CRONACA



