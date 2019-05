Spalletti: «Le voci sul mio futuro? Pensiamo solo alla Champions»

di Salvatore Riggio

Arriva il Chievo a San Siro. All’Inter servono punti per rispondere ai successi di Atalanta e Milan. «Le voci sul mio futuro disturbano? No, pensiamo solo a raggiungere la Champions», le parole di Luciano Spalletti.



Inter. «Abbiamo la possibilità di raggiungere la Champions e siamo determinati a raggiungere l’obiettivo».



Chievo. «Mimmo Di Carlo vuole fare punti? Corretto, sarei meravigliato se avesse fatto altri discorsi. Noi dobbiamo vincere cercando di essere migliori dei nostri avversari, non facendoli diventare peggiori. Ognuno mette dentro a partita tutte le qualità».



Brozovic. «Già accaduto che sia mancato e l’Inter abbia vinto ugualmente».



Pressione. «Diventa difficile far aumentare la pressione a chi vive nell'Inter. Qui la pressione è sempre al massimo, non c’è mai un risultato che ti può far stare tranquillo, c’è sempre un obiettivo superiore da raggiungere. È normale che gli avversari abbiano vinto come deve essere normale vincere per noi».



Partita. «Sappiamo che sarà una partita difficile perché nel calcio, soprattutto se imposti male la gara, niente è facile. Dobbiamo essere migliori dei nostri avversari per vincere, non tentare di far diventare peggiori loro. Di conseguenza ci vogliono tutte le qualità che abbiamo in repertorio».



Futuro. «Non so a quali voci si riferisce perché ce ne sono talmente tante. Voci sul futuro di chi? Se i giornali così importanti stanno scrivendo da mesi che non sarò qui è perché hanno i loro buoni motivi, ma non ci sposta di un millimetro dal raggiungere i nostri obiettivi».

