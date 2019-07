Napoli, già rubati e ritrovati i sediolini del «nuovo» stadio San Paolo: on line in vendita i vecchi di Maradona e Hamsik

Ha approfittato dell’occasione giusta, al termine dell’Universiade, quando l’attenzione è calata: un Lsu in forza allo stadio ha preso un paio di file di sediolini nuovi del San Paolo di Napoli e se li è portati a casa, quasi certamente con l’intento di rivenderli.



Si tratta di quella piccola porzione di sediolini colorati che non è stata sistemata prima dei Giochi universitari per lasciare spazio alle installazioni delle cerimonie di apertura e di chiusura. Erano lì, appoggiati in deposito in attesa di essere montati durante l’estate: infilarli in auto e portarli via è stato facile.



L'uomo che li ha trafugati, già fermato dalla polizia municipale, è un Lavoratore Socialmente Utile (LSU) che era impiegato nello stadio. I vigili sono riusciti a rintracciarlo. Il ladro, che vive ad Afragola, aveva nascosto i sediolini sotto la tettoia del suo posto auto. Agli investigatori avrebbe spiegato di aver compiuto il gesto in buona fede.



Ma già nelle scorse settimane era capitata una cosa simile ai vecchi sediolini rosa dismessi, che il Comune di Napoli aveva messo in vendita a una cifra simbolica di 10 euro. Qualcuno ne aveva rubati parecchi mettendoli in vendita on line. Prezzo 40 euro. Ma se volete quelli con il numero 10 di Maradona e 17 di Hamsik il prezzo «va contrattato» e sale alle stelle.





