Terremoto in Albania, Tare commosso: «Farò tutto il possibile per il mio popolo»

Dopo il terremoto in Albania che ha causato morti e feriti, il direttore sportivo della Lazio Igli Tare, albanese ed ex colonna della sua Nazionale, all'agenzia Adnkronos ha parlato commosso della situazione della sua terra.



«È una tragedia che ha profondamente scosso me e la mia famiglia, è una tragedia immane. Sembra che il numero delle vittime sia destinato ad aumentare, io mi auguro con tutto il cuore il contrario». «Farò tutto il possibile per aiutare il mio popolo, cercherò di dare una mano per quanto mi è possibile», ha aggiunto Tare.



