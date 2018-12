Morto tifoso investito negli scontri prima di Inter-Napoli

È morto il tifoso dell'Inter investito ieri in via Novara a Milano prima di Inter-Napoli. L'uomo, 35 anni, è deceduto all'ospedale San Carlo. Si aggrava quindi il bilancio degli scontri avvenuti prima del match e che hanno visto fronteggiarsi ultrà napletani e nerazzurri. Quattro tifosi del Napoli erano rimasti feriti, uno era stato accoltellato alla pancia. Il 35enne, investito da un van di tifosi azzurri e portato al San Carlo in condizioni disperate è stato operato d'urgenza ma non ce l'ha fatta.



