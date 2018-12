Inter-Milan, Gravina su scontri e caso Koulibaly: «Così si rovina il calcio, sospensione del match sia più facile»

di Alvaro Moretti

E’ la forse prima grana grossa, grossissima per il neopresidente della Figc, Gabriele Gravina: un morto negli scontri di Milano, tra ultrà interisti e napoletani e tutti i veleni che intorno alla giornata del Boxing Day. Ci è scappato il morto, dunque. In una tipica dinamica di scontro ultrà davanti ad uno stadio: van assediato dagli ultrà armati di mazze e coltelli, scontro, paura e fuga con investimento. Cose viste nei film come Ultrà o Hoolingans. Sabato 29 si gioca, in attesa del giudice sportivo...

