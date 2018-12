Tifoso morto, domani l'interrogatorio dei 3 arrestati: nove gli indagati

Saranno interrogati domani i tre tifosi interisti arrestati in relazione agli scontri pre-partita Inter-Napoli in cui Daniele Belardinelli è morto travolto da un suv. Luca Da Ros, Francesco Baj e Simone Tira sono tutti sotto i 30 anni.



Tifoso morto, Conte: serve cesura forte. Salvini: no a chiusura stadi, match a rischio mai più in notturna

Ultrà morto, la doppia vita di Dede, il padre di famiglia che andava alla partita per assaltare la polizia



Sono complessivamente nove, compresi i tre interisti già in carcere, gli indagati per gli scontri. Per tutti l'accusa è di rissa aggravata, mentre gli investigatori della Digos sono ancora al lavoro per identificare il conducente del Suv che ha investito e ucciso Daniele Belardinelli.



© RIPRODUZIONE RISERVATA