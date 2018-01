Debutto vincente per Mazzarri: il Torino supera il Bologna 3-0

La cura Mazzarri risveglia il Torino sopito: travolto (3-0) il Bologna grazie alle reti di De Silvestri nel primo tempo, di uno strepitoso Niang all'8' della ripresa e di Iago Falque al 40'. I granata sono tornati alla vittoria casalinga che mancava dal 29 ottobre scorso. Una partita dominata da un Toro rinato principalmente dal punto di vista mentale, vista la conferma dal punto di vista tattico della difesa a quattro e della formazione del derby di Coppa Italia. Il Bologna, nonostante la prestazione incolore, ha avuto la possibilità di pareggiare al 5' della ripresa, quando Pulgar si è fatto parare da Sirigu un rigore assegnato dal Var per fallo di Molinaro su Verdi, inizialmente ammonito per simulazione da Damato. La vittoria granata ha preso il via con un gol di De Silvestri, imbeccato su punizione da Berenguer, che ha avuto nell'infortunio di Obi al 34' del primo tempo l'unica nota stonata.



Il cambio in panchina ha rivitalizzato i granata, Mazzarri, che ha recuperato Ljajic lasciandolo comunque in panchina, ha abbassato la posizione di Rincon trasformando Baselli nel centro del gioco granata: Niang è sembrato rivitalizzato, impegnando Mirante al 18' del primo tempo e tornando al gol che mancava da tre mesi, ricevendo la standing ovation dello stadio alla sostituzione con Boyè. Incisiva la prova di Iago Falque, un gol e un assist ma anche due errori sotto porta, mentre è stata anonima la prestazione degli attaccanti di Donadoni, con le uniche insidie per la difesa granata nate da due errori di N'Koulou e Burdisso e non sfruttate da Di Francesco e Destro, oltre ad una punizione di Verdi controllata da Sirigu. Protagonista in negativo il cileno Pulgar, che oltre ad aver sbagliato il rigore che avrebbe riaperto la partita, pochi minuti dopo si è fatto intercettare da Iago Falque il pallone da cui è nato l'assist per Niang. Mazzarri potrà lavorare in queste due settimane per completare la migrazione dal sistema di Mihajlovic al suo. Il Bologna si lecca le ferite e assiste con ansia al mercato, viste le tante pretendenti al talento Verdi.

LEGGI LA CRONACA



© RIPRODUZIONE RISERVATA