Torino vince a fatica, il Frosinone sfiora la rimonta ma Longo è a rischio esonero

Seconda vittoria consecutiva per il Toro che vola a 12 punti, momentaneamente 6° in classifica, e condanna il Frosinone, in caduta libera e con Moreno Longo sempre più in bilico. L’allenatore del Frosinone si giocava molto - forse tutto - nella sua città, contro il suo passato: per lui 7 anni in granata sulla panchina di Allievi Nazionali e Primavera, più altri tre da calciatore dal ’94 al ’97. Aveva bisogno di fare punti a tutti i costi dopo un avvio da incubo e un solo punto in classifica prima del fischio d’inizio. Il Frosinone inizia a carburare solo quando si trova sotto di due reti, riesce a recuperare il doppio svantaggio con orgoglio ma crolla nel finale colpito e affondato da Berenguer, commovente il saluto ai tifosi del settore ospiti di Moreno Longo con gli occhi lucidi a fine gare. Mazzarri in settimana ha sperimentato il tridente ma sceglie il 3-5-2 con Belotti e Zaza in attacco, l’intesa migliora e il Gallo sfiora il vantaggio dopo 6 minuti con un destro a incrociare che scuote il palo. La sblocca Rincon al minuto 20, Zaza lo pesca sulla trequarti, lui avanza e fulmina Sportiello con una sassata dal limite. Primo tempo da incorniciare per il Venezuelano che lotta, corre ma è lucidissimo sotto porta, nessuna reazione del Frosinone che accusa il colpo a inizio ripresa: azione confusa in area davanti a Sportiello, batti e ribatti con Zaza, deviazione vincente di Baselli in porta per il 2-0, con esultanza polemica e mano all’orecchio. Nel momento più difficile i ragazzi di Longo non si arrendono e accorciano le distanze in mischia, su azione da corner: Ciofani recupera il cross di Ciano e rimette in gioco la palla sulla linea di porta, Goldaniga la spinge dentro a Sirigu battuto per l’1-2. E incredibilmente riacciuffano la partita al 64’ con un colpo di testa prepotente e preciso di Ciano su cross che taglia mezza difesa granata di Campbell. Sembra la beffa dell’ex (Longo), ma il Toro ha la forza di non uscire mai dalla partita e trova il 3-2 con un tiro a giro preciso sotto l’incrocio di Berenguer, e ora sogna l’Europa.

