Torino-Inter, le pagelle nerazzurre: Rafinha imprevedibile, Candreva è indisponente

di Roberto Salvi

PAGELLE INTER



HANDANOVIC 6.5

Il suo intervento decisivo lo fa sempre. Questa volta manda in angolo sulla deviazione di De Silvestre.



CANCELO 6.5

Dai suoi calci piazzati arrivano i pericoli dell’Inter nell’area del Torino.



SKRINIAR 6

In attacco ci prova sempre. Sirigu respinge un suo colpo di testa.



MIRANDA 5.5

Si becca un’ammonizione inutile.



D’AMBROSIO 5

De Silvestri lo fa penare un bel po’.



GAGLIARDINI 5

Mai in anticipo sui portatori di palla del Torino.



BROZOVIC 5

Un passo indietro (se non di più) rispetto alle ultime prestazioni.



CANDREVA 4.5

Indisponente quando non gioca per la squadra. Rende vana una ripartenza con un tiro da lontano parato senza problemi da Sirigu.



BORJA VALERO 4.5

Lo spagnolo non ha mai l’idea giusta. Fa rimpiangere Rafinha.



PERISIC 5

Scheggia la traversa con un colpo di testa. Poi, il buio.



ICARDI 5

I due gol falliti nel derby contro il Milan forse ancora gli pesano un po’. Inoltre, all’argentino arrivano pochi palloni.



RAFINHA 6.5

Appena entra rinvigorisce l’Inter. Il brasiliano corre su ogni pallone e colpisce un palo con un bel tiro di sinistro.



KARAMOH 6

Subentra a Borja Valero ed è tutta un’altra cosa.



SPALLETTI 5

Per la seconda volta di fila fallisce il sorpasso sulla Roma. Niente terzo posto e lotta Champions ancora più difficile. Non rischia Rafinha, ma senza il brasiliano l’Inter perde la sua imprevedibilità.

