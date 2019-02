Spal-Torino: 0-0 La Diretta Granata a caccia dell'Europa

La SPAL, che ha compiuto un notevole balzo in avanti verso l'obiettivo della salvezza nella scorsa giornata di campionato vincendo a Parma in rimonta da 2-0 per i ducali fino al 2-3 finale e che ha messo così tra la propria posizione di classifica e la zona retrocessione 7 punti di distacco, ospita quest'oggi per la sfida domenicale delle ore 12.30 il Torino, a sua volta reduce dalla vittoria casalinga sull'Inter e a caccia dell'obiettivo qualificazione all'Europa League del prossimo anno.



SEGUI LA CRONACA



Sono 16 i precedenti a Ferrara tra SPAL e Torino in Serie A, con 4 vittorie per parte ed 8 pareggi, tra cui quello dello scorso anno per 2-2 con doppio vantaggio granata di Iago Falque e rimonta emiliana grazie a Viviani ed Antenucci. Per cercare le ultime sfide non terminate in parità, occorre risalire alla precedente esperienza degli spallini nel massimo campionato di calcio: stagione 1962/63 per l'ultima affermazione dei padroni di casa e 1963/64 per quella degli ospiti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA