â€‹«Mo je faccio er cucchiaio». Totti, 18 anni fa l'exploit contro Van der Sar agli Europei

Sono trascorsi 18 anni esatti, oggi. Era il 29 giugno del 2000. Europei in Belgio e Olanda. Italia di Zoff in semifinale contro Olanda di Frank Rijkaard, come detto, padrona di casa. Dopo mezz'ora gli azzurri salutano Zambrotta, espulso dall'arbitro tedesco Markus Merk. Soffrono, ma gli olandesi sbagliano due volte dagli 11 metri (parata di Toldo su De Boer e palo di Kluivert).





Così i tempi regolamentari finiscono 0-0. Bisogna affidarsi ai rigori, che negli anni precedenti non aveva portato fortuna all'Italia. Il terzo tiro tocca a Totti. Si racconta che, avviandosi verso il dischetto, il capitano della Roma abbia preannunciato al compagno Gigi Di Biagio una frase divenuta poi un'icona: "Mo je faccio er cucchiaio". Di Biagio pensa sia uno scherzo. Invece Totti lo fa davvero, beffando il grande Edwin van der Sar. E il resto è leggenda.

