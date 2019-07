Totti e De Rossi corrono insieme. E Maradona aspetta Daniele: «Tu al Boca come il miracolo di San Gennaro»

di Gianluca Lengua

Francesco Totti e Daniele De Rossi ancora una volta insieme in un video che scatena i ricordi di migliaia di tifosi. In una storia pubblicata sull’account Instagram dell’ex dirigente giallorosso, si vedono i due capitani assieme a Cristian Totti correre sorridenti nella pineta di Sabaudia. Domani il centrocampista (giorno del suo compleanno) partirà per l’Argentina dove si unirà al Boca Juniors fino al 30 giugno 2020, ad accoglierlo ci saranno migliaia di tifosi pronti ad acclamarlo all’aeroporto.



Intantogli ha mandato un messaggio di in bocca al lupo: «Daniele, non ti conosco benissimo, però sappi che qui puoi stare tranquillissimo, sia per il Boca che per me. Ti vogliamo subito, vieni qua! Sappi che tu che indossi la maglia del Boca è come il sangue di San Gennaro che si liquefa. Ci vediamo presto, ti mando un bacio. Ti aspettiamo!», è il testo dell’audio del Pibe de Oro pubblicato dal giornalista di Tyc Sports Martin Areval.

