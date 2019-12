Totti ecco la nuova vita da procuratore: occhi puntati su Sebastiano Esposito dell'Inter

di Gianluca Lengua

Sta per essere inaugurata la nuova attività di Francesco Totti sul mondo delle procure sportive. Dopo aver dato l’addio alla Roma lo scorso 17 giugno, Francesco sta gettando le basi per dar vita a un’agenzia che curerà gli interessi di calciatori e allenatori. Tra i primi che potrebbero entrare in scuderia ci sarebbe Sebastiano Esposito, attaccante dell’Inter di 17 anni. Il gioiellino nerazzurro è stato già avvicinato a gennaio scorso dal Psg, ma un accordo tra la famiglia e il club di Zhang ha fermato la cessione. Esposito è un vero e proprio fan di Totti e quando l’ex numero 10 lo ha chiamato per proporgli di curare i suoi interessi non ci avrebbe pensato due volte. A cavallo tra febbraio e marzo, invece, quando l’Inter si era fatta sotto con la Roma per Dzeko, Totti aveva proposto di accettare la cessione e portare a Trigoria proprio Esposito. I contatti con l’attaccante sono molto avviati da circa due/tre mesi e a breve Francesco annuncerà la nascita della sua nuova società che lo porterà a fare la spola tra Italia e Inghilterra. I profili che Totti e il suo staff cercheranno di portare all’interno sono simili a quelli di Esposito: giovani e con enormi prospettive.

