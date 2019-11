Francesco Totti pronto a rientrare nel calcio, a Londra l'incontro con l'agente Manasseh

di Gianluca Lengua

Francesco Totti muove i primi passi nella sua nuova carriera nel mondo del calcio. Dopo aver lasciato la Roma con un conferenza al vetriolo avvenuta scorso 17 giugno, l’ex numero 10 ha intrapreso un percorso per rientrare nel calcio ad alti livelli dalla porta principale. È solo questione di tempo prima che Francesco annunci ufficialmente la sua nuova avventura, ma in queste ore stanno emergendo interessanti dettagli. Nei giorni scorsi Totti e la moglie Ilary sono andati a Londra per concedersi qualche giorno di relax da conciliare con degli impegni lavorativi.



Ed è nella capitale inglese - come riporta il settimanale “Chi” - che Francesco ha incontrato il procuratore, uno degli agenti più importanti e ricchi al mondo famoso per la trattativa milionaria che ha portato Garethdal Tottenham alper la cifra di. Era nell’aria che Totti si sarebbe dedicato al mondo delle procure sportive, sono già tanti i calciatori e gli allenatori emergenti che vorrebbero affidarsi a lui. Per comprendere meglio questo mondo, Totti si è affidato a un procuratore di alto profilo che tra gli altri cura gli interessi anche di. Nel 1992 ha fondato la Stellar Group con Jonathan Barnett ed è da quel giorno che è entrato nel mondo degli intermediari sportivi. A ottobre 2018 Manasseh è stata sospeso dalla FA e multato per 50mila sterline per aver fatto firmare un giocatore minorenne con un club di Premier League.

