Totti si improvvisa portiere sulla spiaggia: è show sul litorale di Sabaudia

di Gianluca Lengua

È ancora Totti-show sulla spiaggia di Sabaudia nonostante il maltempo che sta imperversando in tutta Italia. L’ex numero 10, però, non si è fermato neanche davanti al mare in tempesta e questa mattina è “sceso in campo” tra le dune del litorale pontino, assieme ad alcuni bambini figli di amici che hanno organizzato una partita di calcio sulla spiaggia. Francesco si è piazzato in porta ed è stato anche protagonista di due parate niente male, il tutto filmato e pubblicato su una storia sul suo profilo Instagram. Come musica di sottofondo al video Totti ha scelto “Parole Parole” di Mina, una risposta chiara all’amico Alberto Aquilani che questa mattina ha fatto jogging chiedendosi, sempre su Instagram, dove fosse finito il suo ex compagno di squadra.

© RIPRODUZIONE RISERVATA