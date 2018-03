Tre punti in rimonta per il Bassano: 2-1 in casa del Renate, decide Fabbro

di Francesco Bordignon

All’ultimo, ma i tre punti sono arrivati. Il Bassano Virtus riesce a strappare la vittoria anche nel campo di un ostico Renate grazie alla rete al 88’ di Fabbro, ben servito da Botta: il tutto dopo aver recuperato la rete iniziale di Palma con la gran conclusione di Karkalis nel primo tempo. 1-2 il finale, Il Soccer Team quindi riprende da dove aveva lasciato prima di Trieste, con la vittoria: la sconfitta contro il Padova non ha dunque influito sulla testa dei giallorossi che credono nella corsa alla B. Adesso arriva il Mestre mercoledì al Mercante, turno infrasettimanale che potrà dire molto sulla squadra di Colella, contro un avversario decisamente non da sottovalutare.



La formazione: Colella recupera Andreoni e lo schiera in difesa con Pasini, Bizzotto e Karkalis, a centrocampo Bianchi dal primo minuto con Proia e Botta, Tronco con Minesso alle spalle di Diop.



Il primo tempo inizia con un Renate propositivo e che trova il vantaggio già al 12’: tutto parte da una palla persa di Pasini, Pavan serve in area Palma che a giro insacca. Gara dunque in salita per i giallorossi, che però dimostrano carattere portandosi in avanti: le occasioni scarseggiano ma, alla prima palla gol, trovano il pareggio. E’ il 41’, Andreoni crossa al centro con il pallone respinto al limite: arriva di gran carriera Karkalis che trova il diagonale imprendibile per Di Gregorio. 1-1 all’intervallo, con il Bassano che ha però l’inerzia dalla sua parte.



Nel secondo tempo infatti la squadra di Colella spinge e prova a portare a casa i tre punti: al 55’ Bianchi reclama un rigore per un tocco di mano di Vannucchi in area, al 57’ Tronco ben servito da Proia calcia sull’esterno della rete da buona posizione. Sempre Bassano, al 67’ Di Gregorio è miracoloso su Zonta che aveva deviato sottoporta un cross del neo entrato Fabbro. Il Bassano spinge, ci prova con forza, al 81’ Pavan sfiora l’autorete, al 83’ Salvi con un bolide dalla distanza sfiora il sette. Per sbloccare la partita serve una perla e sale in cattedra Fabbro: è il 88’, lancio di Botta per l’attaccante che in girata batte Di Gregorio. Il gol partita che vale tre punti e riporta alla vittoria il Bassano, dopo la sconfitta di Padova: i play off e la corsa alla seconda posizione è ancora aperta.





