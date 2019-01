Allenatore ucciso dal tumore in meno di tre mesi: Simone aveva 49 anni

MESTRE - Aveva combattuto in silenzio con la sua malattia per mesi. La passione per il calcio, atavica e profonda, gli aveva dato la forza per continuare a lottare. Simone Anatrà, 49 anni di Mestre, si è arreso a quel tumore, diagnosticato a ottobre, soltanto ieri. La sua morte ha sconvolto il calcio dilettantistico veneziano, che per tutta la vita è stato il mondo di Simone. Prima da giocatore, come bomber di razza tra prima e seconda categoria, poi da allenatore di squadre giovanili e femminili. Infine, era passato al...

