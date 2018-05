Tunisia, tensioni in campo: arbitro sospende spareggio di campionato

L'intervallo dello spareggio per i play-out della Ligue 1 tunisina tra l'Union Sportive de Ben Guerdane e El Gaouafel Sportives de Gafsa si è trasformato ieri sera allo stadio di Rades (Tunisi) in una scazzottata da saloon in campo, con l'arbitro Sadok Selmi costretto a sospendere la partita alla ripresa su un punteggio di 1-1, e con un gruppo di giocatori del El Gaouafel Sportives de Gafsa che ha abbandonato il campo per protesta contro il direttore di gara. Il vicepresidente dell'Usbg è stato aggredito, allontanandosi poi dal campo sanguinante al volto. Sul prato anche due deputati nell'intento di calmare gli animi.



