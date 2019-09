Udinese-Brescia: dalle 15 La Diretta Entrambe in cerca di riscatto

Udinese e Brescia incrociano le armi alla Dacia Arena nel match in programma di sabato alle 15, valevole per la quarta giornata del campionato in corso. I friulani, dopo la vittoria iniziale sul Milan, sono incappati in due sconfitte consecutive in casa col Parma e a Milano con l'Inter; stesso cammino per il Brescia, passato a Cagliari all'esordio ma poi sconfitto a San Siro per mano dei rossoneri e domenica scorsa al Rigamonti nell'emozionante 3-4 finale a favore del Bologna.



E' dalla stagione 2010/2011 che manca la sfida in Serie A tra Udinese e Brescia: in quell'occasione, fu 0-0. Nel complesso, su 10 precedenti giocati in Friuli, si contano 5 vittorie dei bianconeri, 4 pareggi ed una sola affermazione dei lombardi, l'1-2 della stagione 2004/2005 con gol di Caracciolo e Mannini inframmezzati dal momentaneo pareggio di Di Michele.

