Julio Velázquez Santiago è il nuovo allenatore dell'Udinese Calcio

di P.T.

UDINE - Udinese Calcio ha ufficializzato l’ingaggio del nuovo allenatore della squadra bianconera; si tratta di Julio Velázquez Santiago e sarà alla guida tecnica della prima squadra a partire dal primo luglio.



La società ringrazia Igor Tudor e Mark Iuliano per il lavoro che hanno svolto nella fase finale della stagione 2017-2018, che non è stata semplice, e augura loro il «meglio per il futuro». Santiago è di Salamanca, ha 36 anni e dal 2012 allena da professionista; non ha mai giocato in campo. Per lui il contratto con Udinese Calcio è di tre anni. Non ha mai allenato in Serie A.

