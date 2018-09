Udinese-Lazio, dalle 19.00 La Diretta Inzaghi lascia fuori Leiva, Milinkovic e Immobile

Udinese e Lazio si sfidano alla Dacia Arena nell'anticipo del mercoledì di campionato, 6a giornata; i friulani domenica scorsa hanno espugnato il Bentegodi nel finale del match grazie ai gol di De Paul e Lasagna, mentre la Lazio ha superato in casa il Genoa col punteggio di 4-1, al termine di una prestazione eccellente da parte della compagine guidata in panchina da Simone Inzaghi. Bilancio favorevole alla Lazio nelle partite giocate a Udine quando si è trattato di sfide di Serie A: 15 vittorie biancocelesti a fronte di 11 pareggi e 13 vittorie udinesi. Nello scorso campionato furono Immobile e Luis Alberto a regalare la vittoria agli ospiti dopo il vantaggio iniziale di Lasagna per i padroni di casa.



SEGUI LA DIRETTA



LE FORMAZIONI:

UDINESE: Scuffet; Larsen, Ekong, Nuytinck, Samir; Mandragora; Machis, Fofana, Barak, De Paul; Lasagna

LAZIO: Strakosha; Wallace, Acerbi, Luiz Felipe; Patric, Parolo, Badelj, Luis Alberto, Lulic; Correa; Caicedo

