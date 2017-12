Udinese, Oddo: «Stiamo facendo qualcosa di incredibile»

di Redazione Sport

«Non mi aspettavo di vincere cinque partite di fila. Speravo di poter cambiare qualcosa in questa squadra. Vincerne cinque di seguito non è facile neanche per la Juventus, quindi quello che stiamo facendo è qualcosa di incredibile e ce lo teniamo stretto». Così l'allenatore dell'Udinese, Massimo Oddo, a Sky Sport HD dopo la vittoria a Bologna. «Abbiamo ricreato un certo entusiasmo, che è fondamentale all'interno dello spogliatoio, senza superare quel limite sottile dell'euforia che porta a fare le cose con presunzione e poi a sbagliarle», ha proseguito l'allenatore bianconero. «Oggi abbiamo capito che si può vincere in tanti modi. Il Bologna non meritava neanche di perdere, però abbiamo fatto una partita di grandissima sofferenza, abbiamo colpito al momento giusto e questo è un grande segno di maturità - ha dteto ancora Oddo -. È presto per porsi degli obiettivi, dobbiamo solo continuare su questa strada, che è una strada importante e andare avanti pensando domenica dopo domenica. Più avanti faremo i conti e vedremo a che punto saremo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA