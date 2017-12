L'Udinese presterà il suo stadio alla A femminile

di Redazione Sport

L'Udinese calcio 'prestà il proprio campo per una giornata alla Serie A femminile. Il 27 gennaio 2018, alle 14,30, la partita fra l'Upc Tavagnacco e la Juventus Women, valevole per l'11/a giornata di campionato, si disputerà sul rettangolo verde della Dacia arena. Lo ha annunciato il dg dell'Udinese, Franco Collavino, in una conferenza stampa congiunta con il presidente gialloblu Roberto Moroso. Per assistere alla sfida, che vedrà di fronte l'attuale prima forza del campionato contro le friulane (terze in classifica), saranno aperte la tribuna Centrale e Laterale nord della Dacia arena, al prezzo di 5 euro per gli adulti e un euro per gli under 14. «Ringraziamo l'Udinese calcio per l'opportunità data che rappresenta un'occasione di crescita per il calcio femminile, nonché il coronamento di una carriera per molte delle nostre giocatrici più esperte», ha afferma Moroso, presidente del club che conta 17 anni consecutivi di serie A.

