Uefa, alla Germania gli Europei del 2024. Battuta la Turchia

L'Uefa ha deciso di assegnare l'organizzazione dell'Europeo 2024 alla Germania, che è stata preferita all'unica altra candidata, la Turchia.



Il Governo tedesco ha espresso soddisfazione per l'assegnazione alla Germania degli Europei di calcio 2024. «Auguri per questo successo! - ha twittato il portavoce di Angela Merkel, Steffen Seibert, rivolgendosi alla Federcalcio tedesca -. Siamo lieti del risultato in vista di partite avvincenti per gli Europei 2024, e della visita di fan da tutta Europa. United by football Germany 2024».

