Var, Gravina: «Subito confronto con arbitri, tecnici e capitani»

Il Var crea equivoci, Gravina scende in campo. E, di concerto con il presidente Aia, Marcello Nicchi, e il designatore di serie A, Nicola Rizzoli, «ha intenzione di promuovere - ufficializza una nota Figc - nelle prossime settimane un ulteriore incontro formativo tra arbitri, allenatori e capitani della squadre di Serie A, al quale potranno accedere anche i rappresentanti dei media». L'obiettivo è «favorire una più completa ed esaustiva conoscenza del regolamento internazionale e del protocollo VAR attualmente in vigore, anche attraverso l'analisi dettagliata da parte del designatore degli episodi verificatisi nelle prime giornate di campionato». «Lo spirito della riunione- conclude la Figc -, nella massima collaborazione tra tutte le componenti, è quello di ricondurre la dialettica legata alle decisioni arbitrali su binari di correttezza reciproca e, allo stesso tempo, fornire a tutti gli addetti ai lavori gli strumenti necessari di conoscenza della materia per poter giudicare con oggettiva imparzialità».

