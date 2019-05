Venezia ci crede ancora: scongiurata la retrocessione diretta in Serie C, si gioca tutto ai Play-Out. E ora Cittadella e Verona sognano la Serie A

Giorno dei verdetti per la Serie B oggi, sabato 11 maggio. I risultati delle partite odierne hanno decretato la promozione di Brescia e Lecce in Serie A, ai Play-Off Palermo, Benevento, Pescara, Verona, Spezia e Cittadella. Retrocedono in Serie C Foggia, Padova e Carpi, mentre si giocheranno la salvezza ai Play-Out Venezia e Salernitana.



Il Venezia ci crede ancora. Venezia batte Carpi 3-2 (1-0) in una gara dell'ultima giornata di serie B, giocata a Carpi. In gol Cisse (rig, 16 pt), Coulibaly (2' st) e Tripletta di Zigoni al 19' st, 43' e 47' st. Il Venezia è apparso tentennante nel primo tempo ma è riuscito a ribaltare la partita durante il secondo , in questo modo ha scongiurato la retrocessione diretta in serie C e accede ai Play-Out per la salvezza definitiva, nella sfida contro la Salernitana.



La grinta e la speranza. Il Cittadella ha pareggiato contro il Palermo (2-2), dopo aver chiuso in svantagigo il primo tempo, così ha ottenuto l'accesso ai Play-Off per la promozione in Serie A. In gol Nestorovski (21' pt), Trajkovski (23' pt), Diaw (20 st) e Adorni (37' st).



L'altro match. Intanto nel capoluogo scaligero il Verona batte Foggia 2-1 (0-0). In gol Iemmello (8' st) e doppietta Di Carmine (21' e rig. 36' st). Anche la squadra scaligera accede ai Play-Off.

