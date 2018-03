Venezia-Padova, incroci da brividi: doppio derby con Cittadella e Mestre /La diretta

di Andrea Miola

Ferma la serie A, si preannuncia comunque una domenica interessante per il calcio veneto, imperniata sulla doppia sfida tra squadre di Padova e Venezia. In campo 4 formazioni che stanno regalando grandi soddisfazioni alle proprie tifoserie, recitando un ruolo da protagonista in campionato. Si partirà alle 16.30 allo stadio Mecchia di Portogruaro con il derby di serie C tra il Mestre di Zironelli, squadra capace di coniugare al meglio bel gioco e risultati - 4 vittorie nelle ultime cinque partite e il Padova sempre più vicino all'obiettivo promozione. L'undici di Bisoli, con sette partite ancora da disputare, ha infatti un vantaggio di otto punti, nove per il saldo attivo negli scontri diretti, sulla Sambenedettese e al tempo stesso deve tenere sotto controllo la

Reggiana, a nove lunghezze ma con una gara in meno.





E se da un lato oggi dovrà fare i conti con la voglia di ben figurare dei cinque ex in forza al Mestre (Favaro, Perna, Beccaro, Zecchin e Neto Pereira), dall'altra sorride per una statistica che fa ben sperare. Su quattro stagioni in cui biancoscudati e arancioneri hanno militato nello stesso campionato tre volte il Padova è stato poi promosso. Alle 18.30, salendo di una categoria, appuntamento al Penzo per un derby che promette scintille e, se non proprio profumo, almeno un bel sentore di serie A, anche in questo caso con la compagine padovana più avanti in classifica. Il Cittadella occupa infatti la quarta posizione, a quattro punti dalla promozione diretta e fa visita a un Venezia reduce dal ko in casa della capolista Empoli, ma in piena zona play off e ottimo protagonista nell'anno nuovo in cui ha vinto tutte e cinque le sfide disputate in casa. Sarà una gara speciale per Litteri, a gennaio passato dai granata ai lagunari, e per le rispettive convocazioni in nazionale mancheranno tra gli ospiti il difensore Varnier e le punte Vido e Kouamè e nel Venezia il portiere Audero e il regista Stulac, oltre al difensore Andelkovic, infortunato, ma le premesse per una sfida avvincente ci sono tutte.



