Verona, Aglietti è il nuovo allenatore

È Alfredo Aglietti il nuovo allenatore dell'Hellas Verona fino al termine della stagione agonistica in corso. Lo ha reso noto il club scaligero con una nota sul proprio sito. Aglietti prende il posto di Fabio Grosso, esonerato ieri dopo la sconfitta casalinga contro il Livorno. Attualmente il Verona è sesto in classifica. Assistente di Aglietti, nello scorso campionato alla guida dell'Entella, sarà il brasiliano Cesar Vinicius Cervo, 40 anni, anche lui ex Entella e che fino a ieri giocava ancora, per diletto, in Terza Categoria con il Marina Giulia di Chiavari.

