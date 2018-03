Ecco la penalizzazione di 4 punti: terzultimo posto, la classifica piange

VICENZA - Mancava solo l’ufficialità, ma nessun tifoso biancorosso si era mai illuso che potessero non arrivare. Sono 4 i punti di penalizzazione che il Tribunale federale calcistico ha comminato oggi pomeriggio al Vicenza Calcio per i mancati pagamenti degli emolumenti non pagati lo scorso 15 dicembre (e relativi agli stipendi dei mesi precedenti), quando il club era ancora di proprietà di Vi.Fin. Con questa penalizzazione la squadra biancorossa, precipita in classifica a 27 punti, al terzultimo posto, ad una lunghezza dal Gubbio (quartultimo a quota 28) e davanti solamente al Santarcangelo con 26 (avversario sabato prossimo allo stadio Menti) e Fano (25 punti).



Ecco il dispositivo emesso oggi: “Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, infligge le seguenti sanzioni: per il Sig. Marco Franchetto, 4 mesi di inibizione e per la Società Vicenza calcio la penalizzazione di 4 punti in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva”. Intanto oggi pomeriggio la squadra, alla ripresa degli allenamenti al centro tecnico di Isola Vicentina, ha svolto il primo allenamento sotto la guida del nuovo tecnico Franco Lerda, subentrato a Nicola Zanini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA