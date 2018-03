Clamorosa svolta: esonerato Zanini, torna mister Lerda

di Luca Pozza

VICENZA - Clamorosa svolta nel Vicenza Calcio. La sconfitta con il Renate di ieri (la quarta nelle ultime cinque gare) è costata a mister Nicola Zanini, la panchina. Al suo posto è stato richiamato Franco Lerda, ancora tesserato con il club biancorosso, che già due anni fa, sempre in primavera fu ingaggiato dai dirigenti e poi salvò la squadra biancorossa (allora in serie B) dalla retrocessione.



A darne notizia, attraverso una nota apparsa anche sul sito del club in serata, il curatore fallimentare Nerio De Bortoli: «Il curatore informa la città, i tifosi, il team della società e tutto il settore giovanile che ha chiesto al sig. Franco Lerda e al sig. Giacomo Chini (già il suo vice, ndr.) di guidare la prima squadra del Vicenza Calcio fino alla fine del campionato. Con grande affetto e stima ringrazio mister Nicola Zanini e mister Giorgio Sterchele (il viceallenatore, ndr.) per l’impegno, la dedizione e la volontà offerta alla squadra, al team e ai tifosi. Il curatore chiede a tutti i tifosi di continuare a sostenere la squadra per l’importante sfida di sabato contro il Santarcangelo con il solito calore e la solita passione di sempre».



La squadra, oggi a riposo nel giorno successivo alla partita, riprenderà domani gli allenamenti, sotto la direzione di mister Lerda, al centro tecnico "Piermario Morosini" di Isola Vicentina.



