Vittoria per il Bassano 1903: è 4-1 all'Arsiè nella prima gara ufficiale della sua storia

Inizio come sempre sognato. Il FC Bassano 1903 vince il suo primo match ufficiale della sua storia, la sfida di Coppa Veneto contro l’Arsié, con un rotondo 4-1. La sfida, giocata al campo di Sacro Cuore per problemi burocratici – che certo non hanno fatto felici i tifosi e soprattutto i Fedelissimi che stavano organizzando il Terzo Tempo – ha comunque visto una buona partecipazione di pubblico nonostante il poco spazio nelle tribune.



La partita ha dato una grande prima indicazione, che il Bassano con la Prima Categoria centra poco o nulla: nonostante dovrà (praticamente sicuro) giocare in questo campionato, i giallorossi di Maino saranno la squadra da battere. La vittoria contro il Tombolo lo aveva fatto sospettare, questo rotondo successo con l’Arsiè lo conferma: gara chiusa nel primo tempo, con la doppietta di Cosma (3 e 18’) e la rete di Frangu (42’) che hanno fatto esultare i tifosi e hanno fatto capire la forza della squadra. Una squadra di livello, con Maino che ha iniziato il suo primo incontro ufficiale con questo 11 che rimarrà probabilmente nella storia: Scaranto, Meneghetti, Frangu, Comarin, Frasson, Bonaguro, Benetti, Maistrello, Savio, Frachesen e Cosma.



Nel secondo tempo la rete dell’Arsié (Giacometti al 11’) non ha però riaperto la gara, chiusa definitivamente dalla rete del solito Maistrello al 39’ . Successo rotondo che fa sorridere la squadra e i molti tifosi, certo non contenti per dover esordire fuori dal proprio stadio e per il mancato ripescaggio in Promozione.



Per quanto riguarda il mercato, sembrava praticamente chiuso con l’arrivo di Batistella (difensore) e Bonaguro (attaccante), entrambi dallo Schio, ma l’infortunio a Gallina costringerà ds Giacometti ad un nuovo colpo. Ennesimo, visto i risultati, forse ultimo.



Il tabellino:

BASSANO - ARSIE' 4-1

Reti: pt: 3’ Cosma (B), 18’ Cosma (B), 42’ Frangu (B) st: 11’ De Giacometti Maurizio . (A), 39’ Maistrello (B)



FC BASSANO 1903: Scaranto, Meneghetti, Frangu, Comarin, Frasson, Bonaguro (9’ st Battistella), Benetti, Maistrello, Savio (18’ s.t. Torresan), Frachesen, Cosma (43’ s.t Mion). All. Maino A disposizione: Manfrè, Gaborin, Torresan, Sartor, Mion, Ceccato, Battistella.



ARSIE’: Bertelle, Faoro G. (22’st Borsatto), Turra (10'st Bassani), Brandalise, De Cia (1’st Dall’Agnol) , Nicoletto (22’ De Giacometti Marco), De Giacometti M., Spinelli, Strapazzon, Faoro N., Zanin D. (1’ st) Mores . All. Testa A disposizione: Zanin, Dall’Agnol, De Giacometti Marco, Mores, Bassani, Dalto, Borsato.



Arbitro: Dall’Osto di Schio



Angoli 3-3



