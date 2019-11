Vittorio Feltri e il tweet contro la Juventus che fa infuriare i tifosi bianconeri

Vittorio Feltri, sempre nell'occhio del ciclone: il giornalista, questa volta, fa infuriare i tifosi della Juventus. Dopo Atalanta-Juventus, infatti, Feltri ha commentato in modo molto polemico il match, caratterizzato da tante polemiche per la direzione dell'arbitro Rocchi e dei suoi assistenti, in particolar modo gli addetti al Var.



Su Twitter, Vittorio Feltri ha infatti scritto: «Novità nel calcio. La Juventus può giocare con i gomiti e con le mani». Il riferimento è ad un tocco col gomito di Emre Can in area sul risultato di 1-1, ma anche ad un fallo di mano di Cuadrado che ha viziato l'azione del momentaneo 2-1 per i bianconeri.



Novità nel calcio. La Juventus può giocare con i gomiti e con le mani. — Vittorio Feltri (@vfeltri) November 23, 2019

Giusto. Vincere una partita di calcio con un colpo di mano diverte molto — Vittorio Feltri (@vfeltri) November 23, 2019

Il tweet ha subito scatenato l'ira dei tifosi della. "Ecco un altro a cui è giunta l’ora di andare a guardare i lavori nei cantieri", "la smetta direttore, pensi ad altro", "se lei può fare il giornalista... tutto è possibile", solo alcuni dei commenti apparsi nelle repliche piccate ai 'cinguettii' al vetriolo di Feltri. Che però rincara la dose poco dopo: «Giusto. Vincere una partita di calcio con un colpo di mano diverte molto».

