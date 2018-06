Wanda Nara, safari a luci rosse: Mauro Icardi pubblica la foto della moglie nuda in bagno

Dopo le fatiche del campionato Wanda Nara e Mauro Icardi si concedono una vacanza lontani da casa e senza i loro figli, una fuga romantica in Africa, che in questi giorni viene raccontata, giorno dopo giorno, dai post sui social dei due. Il giocatore dell'inter ha mostrato anche dei momenti intimi della loro vita di coppia, pubblicando una foto di Wanda nuda nella loro stanza d'albergo.



Wanda e Icardi al Safari: lei posta una zebra e i tifosi si scatenano...







Jorge Sampaoli, commissario tecnico dell'Argentina, ha deciso di non convocare Icardi per il Mondiale in Russia. Dopo il 30 giugno si tornerà a parlare del lavoro, visto che la società neroazzurra dovrà stabilire il rinnovo del contratto con il giocatore e anche se ci sono state delle polemiche con la moglie-agente, pare proprio che verrà confermato nella squadra milanese.



Al lavoro si penserà dopo. I due sono concentrati solo sul loro Safari e proprio all'interno del lussuoso resort, con una vista sulla selvaggia Africa, Icardi scrive: «Invasione di scimmie per vedere mia moglie farsi la doccia». Il post ha fatto un boom di like in poche ore e i fan della Nara sono letteralmente impazziti.



