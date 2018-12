Zanetti: «Wanda Nara? Serve rispetto dei ruoli»

«È una questione di rispetto, ognuno deve rispettare il proprio ruolo». Il vicepresidente dell'Inter, Javier Zanetti, commenta così le dichiarazioni di Wanda Nara sulle trattative per il rinnovo contrattuale di Mauro Icardi. «La cosa più importante è che Mauro sia contento e noi vediamo per come esprime le sue qualità che è molto contento - ha proseguito Zanetti, a Radio Deejay, presentando il proprio libro 'Vincere ma non solò -. La Champions? Ci è dispiaciuto uscire, ci bastava vincere contro il Psv, ma fa parte di un percorso di crescita. L'Inter è resiliente, questo ci aiuterà ad affrontare la stagione. Steven Zhang? Ora è sempre qui, si occupa anche di qualche business di famiglia, ma dedica la maggior del proprio tempo all'Inter», ha concluso Zanetti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA