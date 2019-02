Sasso contro l'auto, Wanda Nara denuncia: «Io, seguita da una vettura bianca»

Aria sempre più pesante a Milano su Mauro Icardi e Wanda Nara che, nella denuncia depositata ai carabinieri dal suo legale, l'avvocato Giuseppe Di Carlo, ha ricostruito l'episodio del sasso contro l'auto. Secondo la 32enne, che era diretta a Como dove i tre figli avrebbero dovuto giocare una partita di calcio, una vettura di colore bianco l'avrebbe seguita. Questa era già ferma in strada quando Wanda è uscita di casa, sabato mattina in zona San Siro a Milano. Poi il lancio del sasso.



Wanda Nara, lacrime in tv: «Mauro non vuole andar via, ho chiamato Moratti per chiedergli aiuto»







Sul caso indagano i carabinieri per stabilire il luogo esatto da cui è partito il sasso. Dopo di che si saprà quale è la procura competente ad aprire il fascicolo. Nei giorni scorsi Wanda Nara e il marito Icardi sono stati al centro delle critiche di molti tifosi dopo la decisione, da parte dell'Inter, di togliere la fascia di capitano all'attaccante argentino, perché «cose che lo circondano - aveva spiegato l'allenatore nerazzurro Luciano Spalletti - imbarazzano spogliatoio e club». Ieri la donna, intervistata nella trasmissione Tiki Taka, aveva raccontato: «La vicenda del sasso? C'erano le telecamere. Mauro dormiva. Non ho qui la mia famiglia. La mia famiglia è l'Inter. Cinque minuti dopo mi ha chiamato Marotta. Ero sotto choc non riuscivo a guidare». Anche Spalletti aveva commentato così l'accaduto: «Speriamo venga preso il responsabile. Bisogna fare denuncia, perché queste cose non vanno bene. Però noi dobbiamo andare avanti. Icardi non c'è domani sera e a me interessano gli altri».

