Dortmund, Witsel in terapia intensiva per un incidente domestico

Il centrocampista del Borussia Dortmund Axel Witsel è in terapia intensiva in ospedale per un incidente domestico. «Non abbiamo potuto parlare con lui ieri perché era in terapia intensiva in ospedale», ha detto Lucien Favre, il tecnico del Dortmund. Witsel dovrà stare fuori dai campi per le quattro partite rimanenti fino alla fine dell'anno dopo aver subito un infortunio al viso in un incidente domestico, come comunicato dal club della Bundesliga.



Il giocatore belga è stato vittima di una caduta in casa ed è stato portato di corsa in ospedale. Al pronto soccorso gli è stata riscontrata una frattura facciale, che ha costretto i medici a operarlo e a ricoverarlo appunto in terapia intensiva.



La situazione sembra sia stata risolta, ma ovviamente sarà necessario un periodo di stop, che coincide con il mese di dicembre. Il centrocampista salterà quindi la partita di Champions League di martedì contro la Slavia Praga e le ultime tre partite della Bundesliga prima della pausa invernale.



