Lavare i piatti o sparecchiare, le insolite punizioni del Wolfsburg

Il Wolfsburg implementerà alcune multe insoliti per i suoi giocatori in caso di cattiva condotta: lavare i piatti, sparecchiare, distribuire attrezzature per l'allenamento o ordinare le camere. In un'intervista pubblicata dalla rivista «Sport Bild» l'allenatore del Wolfsburg Bruno Labbadia ha detto che in questa stagione si applicheranno sanzioni che vanno oltre quelle economiche, se necessario. «A volte è più efficace per i giocatori lavare i piatti o sparecchiare dopo il pranzo», ha detto Labbadia. «O che devono distribuire le attrezzature per l'allenamento, non è divertente». L'allenatore ha anche detto che, nelle ultime settimane, ha sviluppato un codice di condotta con i giocatori. «Ha a che fare con il rispetto, l'uso dei telefoni cellulari e l'ordine in generale». Labbadia ha spiegato che non sarà responsabile dell'applicazione delle punizioni, ma lo faranno i giocatori in conformità con l'impegno assunto. «Se qualcuno è in ritardo, ad esempio, saranno gli altri giocatori che dovranno chiedere il pagamento della sanzione».

