"You'll Never Walk Alone", l'inno dei Reds e quella disputa con gli scozzesi del Celtic

di Gigi Bignotti

L'inno ufficiale del Liverpool era già celeberrimo, ma ora You'll Never Walk Alone ("Non camminerai mai da solo") è divenuto virale e senza confini dopo l'impresa dei Reds contro il Barcellona (4-0 e finale di Champions)



L'inno è così importante da essere inscritto sulla testata dello Shankly Gate, uno degli accessi del mitico stadio di Anfield, nonché nello stemma ufficiale del club. Poi You'll Never Walk Alone è stata adottata anche da altre tifoserie del Regno Unito, in particolare quella della squadra scozzese del Celtic di Glasgow: è c'è pure una disputa sorta tra le due tifoserie circa la “primogenitura”. Comunque il brano è giunto per la prima volta in Europa dagli Usa nel 1963 come cover realizzata da Gerry & the Pacemakers (che sono di Liverpool), e cantato dagli spalti di Anfield già dal 1964. È verosimile che siano stati i Reds i primi.



Lo testimonia l'ex calciatore Tommy Smith che, nel suo libro "Anfield Iron" del 2008 narra che nell'estate 1963 Gerry Marsden, il leader dei Pacemakers, introdusse il tecnico della squadra Bill Shankly al suono del brano, all'epoca in fase di pre-pubblicazione: «Era sorpreso di quel che aveva udito… I giornalisti sportivi locali erano al nostro seguito e, affamati di notizie, riportarono l'accaduto con l'effetto che tutti credettero che tale nuovo brano fosse l'inno ufficiale del Liverpool».



Ieri, 7 maggio 2019, la definitiva consacrazione mondiale.



Comunque si tratta di una canzone di scena, scritta dalla coppia Rodgers e Hammerstein per il musical del 1945 "Carousel". Era concepita per marcare due momenti salienti: quando la protagonista rimane vedova per il suicidio del marito e, nel finale, l'incoraggiamento alla figlia che affronta l'ultimo anno di scuola.



"Non camminerai mai da solo/a", in seguito è divenuta uno standard per numerosi cantanti, tra cui Nina Simone, Frank Sinatra, Billy Eckstine, Doris Day, Patti LaBelle, Elvis Presley e, in Europa, il gruppo di Liverpool Gerry and the Pacemakers, grazie al quale si deve appunto la sua massiccia diffusione anche in ambito popolare. Viene infatti cantato anche dai tifosi della squadra tedesca del Borussia Dortmund e delle due italiane Genoa e Salernitana.

