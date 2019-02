Roma, Zaniolo: «Devo restare con i piedi a terra. Il talento non è tutto»

di Gianluca Lengua

Il calcio italiano vede il suo futuro in Nicolò Zaniolo, il diciannovenne della Roma esploso dopo la doppietta contro il Porto in Champions. Nella terza puntata de “La Giovane Italia” in onda su Sky, c’è una sua breve intervista registrata lo scorso novembre in occasione del premio come miglior centrocampista italiano classe 1999 dei talenti per il futuro: «Spero di essere un buon rappresentate di questa generazione. Sono molto orgoglioso di aver ricevuto questo premio, spero di meritarmelo e speriamo di continuare così. Devo essere bravo a tenere i piedi per terra e continuare così. Ormai, arrivato a questi livelli qui, ci si aspetta tanto da tutti. Il talento non è tutto. Sicuramente è una gran parte, ma poi serve anche la testa e l’allenamento. Mancini? Sta ripartendo sulla strada giusta».

