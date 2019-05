Zigoni, eroe a Carpi: «Una partita così non potevo neppure sognarla»

di Luca Miani

dal nostro inviato

CARPI Il brutto anatroccolo si trasforma in cigno. Tutti lo paragonano ora a Lucas Moura del Tottenham che ha effettuato la stessa impresa Ma a livelli ben più alti precisa lui. Lui è Gianmarco Zigoni bistrattato e molto criticato in passato da gran parte della tifoseria lagunare per qualche partita giocata non all'altezza delle attese: adesso è diventato il nuovo Doge di Venezia, scalzando Bocalon. Tripletta bellissima che ha portato il Venezia ai playout che ormai parevano irraggiungibili. La nostra finale di Champions sono i playout: ora dobbiamo vincerli.



Sereno e sorridente, si scrolla di dosso i pensieri delle tante contestazioni, spiegando che è un diritto del tifoso fischiare. Ieri è tornato in campo dopo una pausa che durava da ottobre: un po' per scelta tecnica un po' per infortunio. «Finalmente era in condizione - dice Cosmi - e ho deciso di inserirlo (pare anche su input del patron Tacopina, ndr) nonostante quegli scarpini rosa che davvero non posso vedere. Gli ho chiesto in ogni maniera di non usarli, ma niente! Però hanno portato fortuna».



Gianmarco ha ripagato Cosmi con una tripletta tornando al gol dopo un anno e tre mesi di astinenza.«Una partita così non l'ho mai vissuta nemmeno nel sogno più grande - ammette - Dopo il 2-0 sembravamo retrocessi e la paura aveva contagiato un po' tutti. Sono tornato in campo dopo un periodo davvero buio e ho cercato di dare tutto me stesso. Fare tre gol è incredibile, è difficilissimo far capire a parole la gioia che si prova. La prima palla toccata non era stata fortunata. La prima occasione l'ho mancata, ho sbucciato palla nonostante la situazione propizia ma subito dopo è arrivato il gol del 2-1 che ci ha caricati. Poi le altre due reti che ci hanno permesso di arrivare ai playout: le ho fatte di testa, quindi gli scarpini rosa non c'entrano scherza. Ora c'è il doppio confronto decisivo. Sono convinto che dopo una partita così si lavorerà con serenità e maggior coscienza dimenticando la paura che ci aveva condizionati recentemente. Il ricordo dei gol presi allo scadere in molti match ci pesava non poco, come i punti gettati».Ora inizia un altro campionato, breve ma decisivo. Una stagione che sembrava stregata per Zigoni. Avevo ripreso bene giocando qualche cara con Vecchi poi con l'arrivo di Zenga sono state prese decisioni che non si possono dire. Io come qualche altro sono rimasto fuori anche se in quei momenti non avevo alcun acciacco. L'aver segnato questa tripletta decisiva mi riscatta anche di una stagione della quale, avendo giocato solamente tre partite, non ero affatto orgoglioso. E ora prepariamoci alla Salernitana.FIGLIO D'ARTE - Gianmarco - che è nato a Verona e sabato ha compiuto 28 anni - è figlio di quel Gianfranco, grande talento dell'Hellas (il figlio è nato proprio in riva all'Adige) e originario di Oderzo (classe 1944). Funambolo e ironico è noto per la frase «Fra i migliori di sempre metto fuori classifica me stesso, Pelé e Maradona perché calcisticamente siamo tre extraterrestri».SENTENZA - Domani, lunedì, è attesa lache potrebbe salvare direttamente il Venezia.

