Ibra perde la causa: dovrà pagare 120mila euro ai consulenti

VICENZA - Nei 3 anni all'Inter di Mancini il re dei bomber, Zlatan Ibrahimovic, avrebbe fatto dichiarazioni infedeli. Non ai giornalisti sportivi (quello non farebbe notizia) ma al Fisco "omettendo di dichiarare investimenti e attività all'estero". Anche in questo caso non sarebbe una sorpresa: contenziosi fiscali per i campioni dello sport e soprattutto del calcio, sono all'ordine del giorno.



Curiosa invece la vicenda di Ibra che voleva essere risarcito dai suoi consulenti fiscali vicentini: «Per colpa loro ho colposamente pagate sanzioni e più tasse per quasi 600 mila euro fra il 2007 e il 2009». Lo svedese idolo delle folle pallonare fece causa (competente il tribunale di Milano) e ora ha saputo non solo di averla persa, ma di dover anche pagare ai due professionisti berici la bellezza di 120mila euro (per lui poca cosa visto che tuttora incassa 12 milioni dallo United pur senza giocare).



Il giudice civile Martina Flamini lo bacchetta nella sentenza ed ora il legale dei due vicentini, l'avv. Sergio Benetti (dello studio associato di contrà Santa Corona a Vicenza), dovrà passare all'incasso. Ma la vicenda giudiziaria, conoscendo Ibra, potrebbe non finire qui.





