Bale, un amore di Mourinho: «E' un vincente seriale. Perfetto per il Tottenham»

Gareth Bale, a BT Sport, torna a parlare del suo vecchio allenatore Mourinho. «Mourinho è un vincente seriale, ingaggiandolo è come se il Tottenham avesse dichiarato di voler vincere dei titoli. Non penso ci sia miglior accoppiata Tottenham-Mourinho per vincere qualcosa». Bale si è soffermato pure sulla sua situazione nel Real Madrid. «Ho imparato a gestire le sollecitazioni di una tifoseria molto esigente come quella del Madrid - prosegue l'attaccante gallese - alla fine le contestazioni si fermano, i fischi pure e tu continui la tua carriera come prima. Devo continuare a lavorare duro e mostrare ai tifosi cosa posso fare».

