Raiola: «â€‹Balotelli non convocato? Nazionale fa schifo, piena di scarsi»

Gigi Di Biagio aveva spiegato lunedì i motivi della mancata convocazione di Mario Balotelli in Nazionale: «Non bastano i gol, servono anche le prestazioni». Pesantissima la replica dell'agente di Super Mario. Mino Raiola, a Tutti Convocati, su Radio 24, ha sparato a zero: «La Nazionale dovrebbe rappresentare i migliori ma i miliori non vengono presi in considerazione».



ATTACCO FRONTALE

«In Italia si pensa sempre e solo a cambiare il ct, quando invece servirebbe un direttore sportivo che si occupi della Nazionale. Questa squadra fa schifo, è piena di gente scarsa. La Federazioni dà poteri totali al commissario tecnico, ora è cambiato ma le scelte no. La Nazionale dovrebbe rappresentare i migliori ma i migliori non vengono presi in considerazione». Poi entra diretto sull'affare Balotelli: «Per convocarlo serve carattere: non lo aveva Ventura, non lo ha Di Biagio». Qualcuno sottolinea come sia lo spogliatoio azzurro a sconsigliare la chiamata di Mario in azzurro: «Ma quale spogliatoio? La punta è l'unico giocatore a cui basta segnare e se lo spogliatoio non lo vuole che lo dicano. Vengano fatti nomi e cognomi: nell'Italia comanda lo spogliatoio o il ct? Mi stupisce Buffon in Nazionale, rispetto il portiere della Juve ma volevo Donnarumma in porta». E proprio su Donnarumma Raiola apre la parentesi mercato: «Gigio gioca nel Milan, in Nazionale abbiamo capito che c'è Buffon che vorrà arrivare agli Europei. Il Milan? Spero che in porta la prossima stagione giochi Reina». Un messaggio chiaro che significa che l'agente farà di tutto affinché Donnarumma l'anno prossimo giochi lontano da Milano.

