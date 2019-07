Griezmann, un caso: lite tra Atletico Madrid e Barcellona

Atletico Madrid e Barcellona litigano. Per Antoine Griezmann. Sembrava fatto il trasferimento del fuoriclasse francese in blaugrana (pagamento della clausola rescissoria da 120 milioni di euro), ma arriva la doccia gelata. I 'colchoneros' protestano: «Siamo venuti a conoscenza che il giocatore ha raggiunto un accordo col Barcellona a marzo in una trattativa cominciata a metà febbraio. In una riunione il Barcellona ha chiesto il rinvio del pagamento della clausola rescissoria, la richiesta è stata rifiutata dato che il Barcellona ha mancato di rispetto all'Atletico Madrid e a tutti i suoi tifosi». Dietro la mossa del Barca la volontà di pagare a rate la clausola rescissoria, una proposta irricevibile per l'Atletico. La squadra guidata da Diego Simeone ha dunque provveduto a convocare Griezmann assieme agli altri componneti della rosa all'inizio del raduno in programma domenica.

