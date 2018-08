Inter, virata di Vidal: il cileno vicino al Barcellona

Arturo Vidal è a un passo dal Barcellona. Almeno stando alla stampa catalana che parla di accordo imminente tra il 31enne centrocampista cileno e il club blaugrana. «Le opzioni di Adrien Rabiot e Paul Pogba sono sul tavolo - scrive 'Mundo Deportivò - ma si tratta di operazioni complesse e che trovano resistenza anche da parte dei club di appartenenza» (Psg e United, ndr). Da qui l'accelerata per il cileno ex Juve sul quale c'è anche il forte interesse dell'Inter. Il cileno ha detto di recente di voler lasciare il Bayern dopo che il neo tecnico dei bavaresi, Niko Kovac, ha dichiarato ai dirigenti del club che non ritenerlo indispensabile. L'agente del giocatore, Fernando Felicevich, ha riferito che il Barcellona «è seriamente interessato» al centrocampista e che esiste già un principio di accordo con il giocatore.

