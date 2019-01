Juventus, scatto Paratici: prenotato Darmian. Spinazzola verso il Bologna

di Alberto Mauro e Eleonora Trotta

Via Spinazzola, dentro Darmian. La Juve si prepara al restyling sulle fasce, nella serata di ieri c’è stata un’importante accelerazione per il duttile terzino 29enne, storico obiettivo bianconero e da tempo ai margini del Manchester United. La formula dovrebbe essere quella del prestito con riscatto (3+8 milioni) fissato in estate. Ma i dettagli verranno ultimati solo dopo l’addio di Leonardo Spinazzola: l’esterno umbro, già seguito dal Genoa, è al centro di una trattativa molto avviata con il Bologna, che include anche il riscatto di Orsolini (14 milioni di euro).

